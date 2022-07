FC Eindhoven slaat slag met nieuwe spits

Met het binnenhalen van Bannis heeft FC Eindhoven een spits die direct inzetbaar is en dus ook weet wat het is om in de Keuken Kampioen Divisie te spelen. De Hagenees met Marokkaanse roots sluit per direct aan bij de blauwwitten en zou morgenavond in de vriendschappelijke Lichtstadderby al zijn officieuze debuut kunnen maken voor de ploeg van coach Rob Penders. Afgelopen seizoen was Bannis in het shirt van NAC Breda in 15 wedstrijden goed voor 7 doelpunten.