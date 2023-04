FC Eindhoven slacht koploper PEC in de omschakeling en verpest daarmee promotiefeestje

FC Eindhoven startte vrijdag verrassend genoeg met Pjotr Kestens, wat pas zijn derde basisplek was. Al vroeg in de wedstrijd werd duidelijk waarom: PEC - dat de voorgaande vijf wedstrijden won - bleek meermaals kwetsbaar in de omschakeling en buitenspeler Kestens is razendsnel. In minuut tien dwong FC Eindhoven Zwols balverlies af, kwam er in overtal uit en op aangeven van Kestens tekende Charles-Andreas Brym voor 1-1.