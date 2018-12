FC Eindhoven sluit kalenderjaar in majeur af op bezoek bij Jong AZ

Bij FC Eindhoven vrijdagavond geen Elisha Sam in de punt van de aanval. De spits maakt de laatste wedstrijden weinig indruk en is gepasseerd. Buitenspeler Alvin Daniëls nam de spitspositie in en Rodney Klooster startte als rechtsbuiten. Achterin bij de Eindhovenaren begon Rochdi Achenteh voor het eerst dit seizoen in de basis en Augustine Loof keerde terug na een schorsing.

In het eerste half uur van de wedstrijd gebeurde enorm veel. FC Eindhoven begon slap en keek al snel tegen een achterstand aan. In de achtste minuut kapte Ferdy Druijf de wild instormende Loof eenvoudig uit en schoot in de verre bovenhoek binnen, 1-0. Na de goal schakelde FC Eindhoven een tandje bij, zette Jong AZ onder druk en kort na een buitenspelgoal van Karim Essikal maakte Marcelo Lopes binnen het kwartier alsnog de 1-1. Branco van den Boomen was aangever bij de 1-1 en gaf in de 28ste minuut de assist op Daniëls: 1-2.

Strafschop

Op het half uur kreeg Jong AZ een uitgelezen kans op 2-2. Terwijl de bal al weg was, gaf FC Eindhoven-speler Jay Idzes een tegenstander een duw. De grensrechter zag het, de scheidsrechter gaf geel (ook aan Van den Boomen voor commentaar op de leiding) en wees naar de strafschopstip. Druijf ging achter de bal staan, maar doelman Ruud Swinkels voorkwam de gelijkmaker met een geweldige duik richting de onderhoek. FC Eindhoven hield in het restant van de eerste helft vooral tegen en haalde de rust met een kleine voorsprong.