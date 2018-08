FC Eindhoven sluit voorbereiding af met doelpuntrijke zege

Er stonden liefst zeven proefspelers op het wedstrijdformulier van de blauw-witten; van hen stonden alleen linksback Charni Ekangamene en rechtsbuiten Marcelo Lopes in de basis. Branco van den Boomen keerde terug in de ploeg na een lichte blessure; Ruud Swinkels stond weer onder de lat (met aanvoerdersband) nadat Menno Bergsen dat de vorige twee oefenduels had gedaan, zonder te worden gepasseerd.