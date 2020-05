FC Eindhoven snijdt in spelersbudget en vestigt hoop op sponsoren

TRANSFER Kevin Bouwens van FC Eindhoven naar SV Valkens­waard

23 april Na vier jaar in de jeugdopleiding van FC Eindhoven te hebben gezeten, gaat linksbuiten Kevin Bouwens komend seizoen bij tweedeklasser SV Valkenswaard voetballen. De 19-jarige Eindhovenaar speelde afgelopen seizoen in de Onder 19 jaar van FC Eindhoven. In 2016 werd hij opgepikt in de jeugd van de amateurtak van FC Eindhoven.