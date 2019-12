FC Eindhoven speelt dinsdag 21 januari tegen FC Utrecht in de KNVB-beker

FC Eindhoven in achtste finales KNVB-be­ker gekoppeld aan FC Utrecht

21 december FC Eindhoven neemt het in de achtste finales van de KNVB-beker op tegen FC Utrecht. De Eindhovenaren spelen het duel in eigen huis. De winnaar van het duel komt in de kwartfinale de winnaar van IJsselmeervogels-Go Ahead Eagles tegen.