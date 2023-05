FC Eindhoven speelt gelijk bij Jong PSV en treft Almere City in de play-offs: ‘Begin graag thuis’

Almere City, dat is de eerste horde voor FC Eindhoven in de play-offs voor promotie. Het heenduel vindt plaats op maandagavond in het Jan Louwers Stadion, zo werd vrijdagavond bekend. De blauw-witten kwamen in de stadsderby bij Jong PSV niet verder dan een 1-1 gelijkspel en eindigen de reguliere competitie op plaats acht.

Almere City, dat het seizoen afsluit op plek drie, won vrijdag zelf met 1-0 van MVV, dat ook uitkomt in de nacompetitie voor promotie. De Eindhovense ploeg van trainer Rob Penders pakte eerder dit seizoen één punt tegen Almere: in september werd het uit 1-1 en in februari 0-1 op Eindhovense bodem. ,,Almere is momenteel niet in heel goeden doen”, weet FC Eindhoven-doelman Nigel Bertrams. ,,In de play-offs kan alles. We gaan het meemaken.”

‘Kansen laten liggen’

Penders ging vrijdag met zijn ploeg tevergeefs voor de winst tegen Jong PSV en voor plek vijf: ,,We hebben de kansen laten liggen. Toch haalden we vanavond een best aardig niveau. We zetten hoog druk, drongen ze in fases terug. Perfect was het niet, maar ik ben wel tevreden.” En over Almere City: ,,Ik had geen echte voorkeur qua tegenstander, maar begin wel graag met een thuisduel.”

Stel FC Eindhoven overleeft de eerste play-off-ronde, dan speelt het in de halve finale tegen de winnaar van het treffen tussen Willem II en VVV-Venlo.

Zwaar avondje

Heel even leek het vrijdag een zwaar avondje te worden voor FC Eindhoven, toen Jong PSV in vijf sterke openingsminuten naliet op 1-0 te komen. De blauw-witten kregen daarna de controle, waren fel en werden sporadisch gevaarlijk via aanvalsleider Charles-Andreas Brym, die vorige week tegen Helmond Sport (0-1 verlies) uit voorzorg aan de kant werd gehouden.

Brym werd voor rust een zuivere penalty onthouden en leidde een goede kans van Naoufal Bannis in. Halverwege bleef Brian De Keermaecker, terug van een schorsing, achter in het kleedlokaal. Met het oog de play-offs kregen ook Dyon Dorenbosch, Tibo Persyn en Pjotr Kestens rust. Jasper Dahlhaus, die midweeks met lichte klachten kampte, zat eveneens op de reservebank.

Invaller Oostenbrink

Net als vorige week tegen Helmond incasseerde FC Eindhoven een tegengoal vroeg na de thee. Jason van Duiven tikte eenvoudig binnen uit een lage voorzet, 1-0. Kort nadat trainer Rob Penders de gehele voorhoede wisselde, knalde invaller Koen Oostenbrink de 1-1 laag tegen het touw.

In het laatste kwartier waren er kansen over en weer, met net iets meer dreiging van de Eindhovense bezoekers. Invaller Lamine Diaby-Fadiga mocht het vaakst schieten, alleen de Franse spits had het vizier niet op scherp, 1-1.