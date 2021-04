FC Eindhoven-spelers met spuitbussen in de weer voor terugkeer fans: ‘Hen trakteren met zege op Den Bosch’

VoorbeschouwingVoor het eerst in lange tijd mogen fans van FC Eindhoven vrijdag weer naar het stadion, voor de ontmoeting met FC Den Bosch. Ook de spelers zijn blij met de vooralsnog eenmalige terugkeer van publiek en maakten een spandoek met de tekst ‘Welkom terug’.

Assistent-trainer Pascal Maas, momenteel woordvoerder namens de staf, verwacht dat de aanwezigheid van supporters voor een ‘extra impuls’ zorgt. ,,Het is nog geen kolkend stadion, maar dit is natuurlijk wel geweldig. Zij mogen weer genieten, met een pilsje erbij, en wij moeten hen gewoon trakteren op een zege.”

Er mogen vrijdag in totaal 450 bezoekers het Jan Louwers Stadion in. Momenteel kruipt het aantal aanmeldingen richting de 250. Seizoenkaarthouders en sponsoren kunnen zich donderdag nog gratis opgeven. Voorwaarde is dat iedereen bij de entree van het stadion een negatieve coronatest overlegt - eveneens gratis aan te vragen.

Vancamp rekent op einde seizoen

FC Eindhoven treft - afgaande op recente uitslagen - een FC Den Bosch in topvorm. De gasten scoorden dertien keer in twee duels, met vorige week de 7-0(!) tegen Roda JC. FCE moet het opnieuw stellen zonder Jorn Vancamp, die vorige week vlak voor de derby bij Helmond Sport (1-0 verlies) afhaakte met liesklachten. De spits zelf acht de kans klein dit seizoen nog in actie te komen.

Maas over de verloren derby: ,,Heel zuur. We waren de betere partij, maar scoren niet. En dan die 1-0 uit een hoekschop... we krijgen er dit seizoen veel te veel tegen uit corners. Er wordt niet strak genoeg gedekt. Een verbeterpunt.”

Vermoedelijke opstelling: Swinkels; Seedorf, Amevor, Peijnenburg, Bourdouxhe; Van Son, Pozo, Van Rosmalen; Dahlhaus, Van der Sande, Sleegers.