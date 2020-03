FC Eindhoven staakt alle activiteiten tot en met 6 april, Jan Louwers Stadion op slot

KNVB: wedstrij­den FC Eindhoven en Helmond Sport gaan gewoon door en mét publiek

11 maart Wedstrijden in het betaald voetbal buiten Brabant, waaronder de uitduels van FC Eindhoven en Helmond Sport, gaan voorlopig gewoon door. Dat heeft de KNVB vanmiddag na een overleg in Zeist laten weten. ,,We houden de veiligheidsrisico’s aan”, zei directeur betaald voetbal Eric Gudde. ,,En we spelen zolang mogelijk met publiek.”