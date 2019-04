FC Eindhoven stapt over naar Nike

LIVE | Elton Kabangu zet FC Eindhoven weer snel naast Roda JC

20:13 FC Eindhoven doet nog volop mee voor een plekje in de play-offs. De ploeg van David Nascimento kan de ambities vanavond kracht bijzetten door in eigen huis af te rekenen met Roda JC, dat een puntje meer verzamelde dan de Eindhovenaren en daarmee op de tiende plek staat. Bij een overwinning wipt FC Eindhoven over de Limburgers heen. Volg het duel hier LIVE.