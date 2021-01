FC Eindhoven start ook tegen NEC slecht en komt snelle achterstand niet te boven

FC Eindhoven start sinds het uitduel met FC Den Bosch (1-1) in december stelselmatig slecht aan wedstrijden. Ook NEC liep er in de beginfase makkelijk doorheen bij de Eindhovenaren en dwong flink wat goede kansen af, met de 0-1 van Jonathan Okita na negen minuten als logisch gevolg.

FC Eindhoven, op een afstandsschotje van Jens van Son na nauwelijks in de aanval geweest, kreeg rond het half uur in de counter dé kans op de 1-1: Brian De Keersmaecker legde de bal breed op de na kort blessureleed teruggekeerde Joey Sleegers, die van dichtbij de paal raakte. Vlak voor rust hield doelman Ruud Swinkels de thuisploeg op de been, door Okita in een een-op-een-situatie van scoren te houden.

Weer het aluminium voor FC Eindhoven

Voor FC Eindhoven was de ruststand van 0-1 lang niet verkeerd, zeker gezien de kansenverhouding. De blauwwitten kwamen goed uit de kleedkamer, gingen op zoek naar de 1-1 en kregen kansen. Hugo Botermans was al snel dichtbij met een bal achter het standbeen en na het uur zag Lorenzo van Kleef een hard afstandsschot via keeper Norbert Alblas de lat toucheren.

In een verhitte laatste kwartier slaagde FC Eindhoven er niet in tot scoren te komen. Er waren opstootjes en kaarten te noteren, weinig goede kansen. Diep in de extra tijd was FCE nog heel dichtbij: Iker Pozo kopte net naast uit een vrije trap. Het bleef 0-1, FCE pakte slechts één punt uit in de januarimaand.

Scoreverloop:

9. 0-1 Okita

Scheidsrechter: Pérez

Gele kaarten: Pozo, De Keersmaecker, Swinkels, Peijnenburg, Bourdouxhe, assistent-trainer Pascal Maas (FC Eindhoven), Okita, Barreto (NEC)

FC Eindhoven: Swinkels; Van Kleef, Amevor, Peijnenburg, Bourdouxhe; Van Son, De Keersmaecker (75 Bogaers), Pozo; Botermans, Van der Sande, Sleegers.