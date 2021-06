FC Eindhoven stelt NAC-icoon Rob Penders (45) aan als nieuwe hoofdtrainer

Rob Penders (45) is de nieuwe hoofdtrainer van FC Eindhoven. De Zaandammer komt over van NAC Breda, dat hem in eerste instantie niet wilde laten vertrekken.

Penders zou later deze week eigenlijk starten als trainer van NAC Onder-21, maar krijgt nu bij FC Eindhoven zijn eerste kans als hoofdcoach in het betaald voetbal. De voormalig profvoetballer heeft voor twee seizoenen getekend in Eindhoven en leidt maandag (vandaag) al zijn eerste training aan de Aalsterweg.

,,Met de benoeming van Rob hebben we de gewenste kandidaat aan ons weten te binden”, stelt technisch manager Marc Scheepers op het digitale thuis van FC Eindhoven. ,,Rob is een jonge en ambitieuze trainer met ervaring in talentontwikkeling en ook binding met deze regio.”

Opgegroeid in Eindhoven

Penders groeide op in Eindhoven en begon als zevenjarige met voetballen bij amateurclub EMK in Nuenen. Twee jaar later verhuisde hij naar het noorden, waar hij als profvoetballer furore maakte bij RBC Roosendaal (1990-2000) en later clubicoon werd en successen vierde bij NAC (2000-2011).

Na zijn actieve loopbaan was de voormalig verdediger jarenlang assistent-trainer bij NAC (2014-2019), werd daar in 2019 ontslagen, maar zou er deze week dus terugkeren. Tussendoor trainde hij één jaar de ADO Onder-19, startte een voetbalacademie, rondde de trainerscursus af en stak oud-club RBC de helpende hand toe.

NAC-directeur blokkeerde

FC Eindhoven zocht sinds het vertrek van Ernie Brandts halverwege april naar een nieuwe hoofdcoach en informeerde in een eerder stadium ook naar Willem Weijs (Willem II Onder-21), maar die werd door de Tilburgers aan zijn contract (tot 2022) gehouden. De aanstelling van een Brandts-opvolger duurde langer dan gewenst, ook omdat NAC-directeur Mattijs Manders in eerste instantie voor een overgang van Penders ging liggen.

Penders op de clubsite van NAC: ,,Ik was verheugd opnieuw bij NAC aan de slag te gaan. Echter werd mij een kans aangeboden die ik niet kon weigeren. Ik ben blij en dankbaar dat NAC mij deze stap gunt en ik wens mijn opvolger en de rest van de club veel succes in de toekomst.”