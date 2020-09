FC Eindhoven-talent Kaj de Rooij wil naar NAC: ‘Ik hoop erheen te kunnen, zo snel mogelijk’

Kaj de Rooij ontkent een persoonlijk akkoord met NAC, maar ziet een transfer naar Breda zeker wel zitten. ,,Ik hoop dat FC Eindhoven het me gunt en ik erheen kan, zo snel mogelijk”, aldus het talent, dat er zaterdag tegen Telstar (aftrap 16.30 uur) gewoon bij is.

Een weergaloze stift, vlak voor het einde van de vrijdagtraining. ,,Je raakte de bal zeker verkeerd, hè Kaj”, grapt keeper Ruud Swinkels, zich richtend tot de man van de stift, Kaj de Rooij (19). Het veelbesproken talent is deze week onderwerp van een touwtrekwedstrijd in de media, tussen huidig werkgever FC Eindhoven en het geïnteresseerde NAC Breda. ,,Fijn is het niet”, zegt De Rooij erover, vrijdag na de ochtendtraining. ,,Ik wil de stap maken en gewoon duidelijkheid hebben. Dit is klote.”

De buitenspeler uit Best ziet NAC zitten, maar de verhalen over een persoonlijk akkoord met die club ontkent hij. ,,Dat is gewoon onzin. De clubs moeten er eerst uit zien te komen”, stelt de rechtspoot. ,,Maar NAC is een mooie stap, zeker. Ik hoop dat ik erheen kan, zo snel mogelijk. Ik ben er echter bang voor. Zoals het er nu naar uitziet, speel ik gewoon nog een jaar hier. Of misschien twee. Dus ik hoop dat FC Eindhoven het me gunt. Dat ik de stap maak en zij wat geld krijgen. Ze moeten ook realistisch zijn. Het bedrag dat ik overal lees, slaat nergens op.”

Volledig scherm Kaj de Rooij wil graag naar NAC. © Kees Martens/DCI Media

FC Eindhoven meldde al dat het De Rooij (contract tot 2022) niet voor een appel en een ei laat gaan. Het eerste bod van NAC (twee ton) kwam niet in de buurt van de vraagprijs (zeven ton). ,,Niemand houdt Kaj tegen, maar we laten hem niet voor een prikkie gaan”, aldus hoofdtrainer Ernie Brandts, die De Rooij subliem vond op de vrijdagtraining. ,,Met zijn kwaliteiten kan hij overal mee. Direct naar de eredivisie? Misschien komt hij daar zelfs beter tot zijn recht dan in de eerste divisie.”

Meerdere opties

Naast De Rooij beschikt Brandts zaterdag tegen Telstar ook over Dico Jap Tjong (21), de ‘nummer 10' die vrijdag eindelijk werd gecontracteerd, voor één jaar met een optie op nog een seizoen. Afgaande op de training start Jap Tjong in de basis, net als Maarten Peijnenburg en Hugo Botermans. Ook werd er getraind in een 3-4-3-systeem. ,,We testen meerdere opties”, aldus Brandts, die Zé Pedro weer in kan zetten, maar Joey Sleegers nog niet. ,,Ik beslis op het laatste moment pas over de opstelling. Tegen Jong FC Utrecht (1-2 winst) was ik tevreden over het voetbal.”