FC Eindhoven toont karakter, maar moet in de slotfase buigen voor Almere City

FC Eindhoven kampte vrijdagavond tegen Almere City met zeven afwezige A-selectiespelers en dat was vooral in de eerste helft te zien. Ondanks dat de thuisploeg niet in geweldige vorm steekt, maakten de blauwwitten nóg minder indruk. Doelman Ruud Swinkels voorkwam na een kwartier spelen met een goede reflex de 1-0, maar enkele minuten later rolde een van richting veranderde schuiver van Bart Meijers via de voet van Swinkels en de paal alsnog binnen, 1-0.

Meer overtuiging

Er leek overigens iets in de thee te hebben gezeten, want FC Eindhoven speelde in de tweede helft met veel meer overtuiging. Al snel resulteerde het in de 1-1. De Rooij volleerde een voorzet van Daniëls bij de tweede paal onder Almere-keeper Joshua Smit door. Het werd pas na de gelijkmaker écht een wedstrijd, al waren de beste kansen voor Almere City, dat in de slotfase de druk opvoerde en via Mees Kaandorp in de 82ste minuut de paal raakte.