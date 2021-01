FC Eindhoven-trainer Brandts kritisch op spitsen en mentaliteit: ‘We hebben geen killers, dat is het probleem’

FC Eindhoven scoorde afgelopen drie duels niet en liet dit seizoen al vaker zien moeite te hebben een overwicht te vertalen naar het scorebord. ,,We hebben geen killers, dat is het probleem”, aldus Brandts. ,,Het heeft ook een stukje met kwaliteit te maken. Jort van der Sande is een goede spits, maar hij staat er niet om bekend veel goals te maken (vijf tot dusver, red.). Joey Sleegers kan scoren, maar van hem mag je niet verwachten dat hij er na lang blessureleed meteen staat.”

FC Eindhoven staat vijftiende als het gaat om aantal schoten per wedstrijd. Spitsen Van der Sande en Hugo Botermans hebben ieder zeker zeven schoten nodig per goal. ,,We trainen veel op afwerken”, vertelde Brandts, maar of je killers kunt maken? ,,Nee, dat heb je of dat heb je niet. Kijk naar die Giorgos Giakoumakis (van VVV-Venlo). Dat is een doelpuntenmachine. Maar dat kost geld natuurlijk. We moeten het nu op een andere manier doen, veel meer schieten ook.”

Mentale aspect

Volgens Brandts zijn goals nodig om weer in die ‘flow’ van voor de winterstop te geraken. Opvallend is dat FC Eindhoven in vier van de laatste vijf duels voor rust niet thuis gaf. Ook maandag tegen NEC (0-1 verlies), toen de coach zijn ploeg wat meer ingezakt liet aantreden. ,,Of je nou hoger of lager staat: je moet gewoon afjagen, in de duels komen. Het is vaak te afwachtend. Je kunt dat als coach aangeven, maar het moet ook gebeuren.” De oefenmeester wijst naar het mentale aspect. ,,Het heeft ook te maken met persoonlijkheden. Waarom kunnen we het in de tweede helft wel brengen? Je moet er altijd volle bak op, ook tegen een goed voetballend Jong AZ.”

FC Eindhoven pakt veruit de meeste kaarten in de eerste divisie en voelt tegen Jong AZ de gevolgen: twee schorsingen (Peijnenburg, De Keersmaecker) en drie spelers op scherp (Pozo, Vermeulen, Van Kleef). Lorenzo van Kleef is geblesseerd en dus zijn er sowieso drie wijzigingen in de basiself. Ook Mitchel van Rosmalen ontbreekt, terwijl Bart Biemans een twijfelgeval is na een hoofdwond op de zondagtraining. Brandts hoopt nog op een versterking maandag, op de laatste dag van de winterse transfermarkt: ,,Een jonge rechtsbuiten, waarschijnlijk op huurbasis. Ik ben blij als er een speler komt die ons kan helpen. We willen naar de nacompetitie natuurlijk.”