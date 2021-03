FC Eindhoven-trainer Brandts over vechtvoetbal, dure doelpuntenmakers en verrassen in de vierde periode

VoorbeschouwingFC Eindhoven-trainer Ernie Brandts sprak donderdag daags voor het thuisduel met Almere City over het scorend vermogen, de zegeloze reeks en de vierde periodetitel. ,,Waarom zouden we geen verrassing kunnen zijn in de laatste periode?”

Brandts kan vrijdagmiddag tegen de nummer vier uit Almere (aftrap 16.30 uur) weer beschikken over Lorenzo van Kleef, Jacky Donkor, Brian De Keersmaecker en Zé Pedro. De drie laatstgenoemden misten zondag De Graafschap-uit (1-0 verlies) vanwege thuisisolatie. Brandts hoopt Joey Sleegers volgende week terug te hebben, terwijl de absentie van Iker Pozo ,,nog een paar weken kan duren.” Collin Seedorf wordt voorzichtig opgetraind.

Aanvallend tandeloos, pas zeven goals in 2021: ,,We wilden tegen Almere City iets anders proberen, met Dico Jap Tjong op tien en Jort van der Sande in de spits, maar Jap Tjong raakte vanochtend geblesseerd. We hebben nu geen types die voor ons het verschil kunnen maken. Kaj de Rooij (nu NAC) kon dat, Sleegers kan dat en Pozo ook. Het is ook niet makkelijk om aan doelpuntenmakers te komen. Ze kosten veel geld, vragen veel salaris.”

Verdedigend stabiel, voetballend pover: ,,We willen natuurlijk verzorgd voetbal spelen, maar het loopt nu wat moeizamer. Met Pozo erbij komen we aan het voetballen en vaker in scoringspositie. Hij wil vooruit spelen. Je merkt bij sommige spelers pas als ze er niet zijn, dat je ze mist. Dat geldt ook voor Jens van Son. Als je als team minder kwaliteit aan de bal hebt, moet je het samen over een andere boeg gooien en het misschien van vechtvoetbal hebben. We zijn een pain in the ass voor veel clubs, dat hoor ik steeds.”

Elf zegeloze duels op rij: ,,We verloren vaak met één goal verschil. Als je de wedstrijden terugziet, dan denk je: potverdorie, alles zit tegen, zoals die handsbal tegen De Graafschap waar we geen penalty voor krijgen. Het ligt zo dicht bij elkaar en het valt steeds net niet onze kant op. Ik kan er niets anders van maken.“

De vierde periodetitel: ,,We gaan er gewoon voor en zien wel waar het schip strandt. Ik heb vertrouwen in de spelers. Waarom zouden wij geen verrassing kunnen zijn in de vierde periode? Alle ploegen zijn aan elkaar gewaagd. Alleen Cambuur steekt er bovenuit.”