FC Eindhoven trapt af met dikke zege in Roosendaal: jeugd- en proefspelers vinden eenvoudig het net

Die 2-2 bij hoofdklasser Nuenen van vorig jaar? Nee, zo’n aftrap van de voorbereiding niet nog eens. Woensdagavond won FC Eindhoven eenvoudig van tweedeklasser RBC in Roosendaal. Met name de jeugd- en proefspelers zorgden voor de doelpunten: 0-6.

Het eerste oefenduel in aanloop naar seizoen 2022-2023 stond in het teken van minuten maken. Een basiself was nog niet te bekennen: FC Eindhoven trad beide helften aan met een volledige anders en gemixt team. De blauwwitten deden dat in speciale shirts, omdat de officiële tenues nog niet gearriveerd zijn door productieproblemen in China.

Trekkebenende Azzagari

RBC, dat via de amateurs weer op poogt te klimmen, startte fel in het eigen Atik Stadion, waar zo’n vijfduizend supporters in kunnen. Woensdag zat er een paar honderd man, die al vroeg in de wedstrijd zagen hoe FCE’er Cas Faber met een sliding een haast zeker 1-0 voorkwam. Faber startte omdat in de warming up Yassine Azzagari liep te trekkebenen.

In minuut zestien brak proefspeler Evan Rottier de ban aan de andere kant. De spits tikte binnen nadat Justin Ogenia vanaf de achterlijn teruglegde. Na de 0-1 heersten de Eindhovenaren, die weer als vanouds hoog druk zetten. Jasper Dahlhaus raakte voor de pauze nog de paal uit een vrije trap en voorkwam een minuut later aan de andere kant de 1-1 met een verdedigende ingreep.

De 0-2, waar het voor de pauze wachten op was, viel al snel na de thee. De volledig nieuwe ploeg maakte ‘m. Moussa Sanoh dwong met zijn snelheid een penalty af en Brian De Keersmaecker trof doel vanaf de stip, 0-2. Even later zag jeugdspeler Dalton Enokpa zijn schot gekeerd, waarna een andere jongeling, Sam Oonincx, de rebound benutte, 0-3.

Mooiste van de avond

In Roosendaal, de woonplaats van FC Eindhoven-hoofdtrainer Rob Penders liep de score nog op naar 0-6. Proefspeler Jomairo Kogeldans maakte de mooiste van de avond. De linksback kapte vanaf de achterlijn naar binnen en legde de bal in de verre kruising, 0-4. Enokpa kopte de 0-5 binnen en een tel voor het laatste fluitsignaal tekende Dyon Dorenbosch nog voor 0-6.

FC Eindhoven: Bertrams (46. Borgmans); Ogenia (46. Oonincx), Seedorf (46. Van den Bos), Amevor (46. Peijnenburg), Bogaers (46. Janssen), Dahlhaus (46. Kogeldans); Van Doorm (46. Oostenbrink), Faber (46. De Keersmaecker); Huybers (46. Sanoh), Rottier (46. Enokpa), Van Rosmalen (46. Dorenbosch).