FC Eindhoven trapt voorbereiding af met veel jeugd, maar nog zonder trainer; Weijs (Willem II) en Penders (NAC) in beeld

FC Eindhoven lijft Reuselse goalie Brent van der Heijden in; Timo Boomkens vertrekt naar De Treffers

10 juni Doelman Brent van der Heijden is komend seizoen een opvallende nieuwkomer bij FC Eindhoven O21. De 18-jarige Reuselnaar komt van Reusel Sport, waar hij afgelopen seizoen in de O19 speelde. In mei 2019 keepte Van der Heijden al eens in het eerste elftal van Reusel Sport, in een uitwedstrijd in de derde klasse tegen Sparta’25.