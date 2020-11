FC Eindhoven treft twee laagvliegers in belangrijke week: ‘Er zijn geen makkelijke ploegen’

FC Eindhoven is na een aardige seizoenopening teruggezakt naar plek dertien. Hoewel het nog vroeg in de competitie is, zullen veel fans als volgt redeneren: als FC Eindhoven ditmaal echt een gooi wil doen naar de play-offs, moet het de volle mep pakken tegen de rechterrijtjesploegen, zoals de tegenstanders van deze week.

Trainer Ernie Brandts ziet dat iets anders: ,,Je ‘moet’ altijd, elke week, elke wedstrijd. Of het nou Cambuur is of FC Volendam. Tegen wie je speelt, maakt niets uit. Al staan ze onderaan, dat zegt niets”, refereert de oefenmeester naar FC Dordrecht en TOP. ,,Er zijn geen makkelijke ploegen. Je ziet dat FC Dordrecht het Volendam bijvoorbeeld heel moeilijk maakte en goed speelde.”

Automatismen

FC Eindhoven heeft tijdens wedstrijden de organisatie vaak aardig op orde, zo kwam ook doelpuntenmachine Volendam begin november niet tot veel kansen (FCE verloor met 2-0). Het voetbal van de Eindhovenaren laat nog te wensen over en dat is volgens Brandts te wijten aan een gebrek aan automatismen. De focus van de coach ligt op het creëren van vastigheden en een vast elftal. ,,We gaan minder schuiven.”

Dit moet volgens Brandts leiden tot beter spel en meer doelpunten, iets waar het dit seizoen nog aan schort (pas dertien goals in tien duels, zonder Kaj de Rooij maar negen treffers). Wat helpt in het makkelijker vinden van het net, is de terugkeer vanavond van mede-ploegtopscorer Hugo Botermans (twee goals) en een steeds fitter wordende Joey Sleegers. Naast de langgeblesseerden ontbreken tegen Dordrecht alleen verdediger Flor Van den Eynden (thuisquarantaine) en spits Jorn Vancamp nog.

Centraal achterin staat naar verwachting Maarten Peijnenburg en niet Bart Biemans, die bij Volendam in de rust gewisseld werd na een slechte helft. ,,Maarten is wat beter in de opbouwende passing”, verklaart Brandts. ,,We willen gewoon winnen van Dordrecht. Dat is het enige dat telt en daar gaan we voor.”

Blessures: Van Den Eynden (thuisquarantaine), Vancamp, Ogenia, Faber, Janssen.

Vermoedelijke opstelling: Swinkels; Van Kleef, Amevor, Peijnenburg, Bourdouxhe; Van Son, De Keersmaecker, Pozo; Botermans, Van der Sande, Donkor.

Laatste onderlinge duel: 24 januari 2020, FC Dordrecht - FC Eindhoven 1-0

Bijzonderheden: de laatste keren dat FC Dordrecht naar de Aalsterweg kwam, werd het 5-1 (augustus 2019) en 8-1 (maart 2019). De 8-1 was historisch, want FCE won na de eeuwwisseling nog niet met zulke grote cijfers. Elton Kabangu (nu actief bij Willem II) was die avond de grote man (drie goals, twee assists).