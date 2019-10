FC Eindhoven twee duels zonder Cas Faber

FC Eindhoven kan maar niet winnen van Jong PSV: ‘Onze eerste helft was waardeloos’

22 oktober FC Eindhoven ging maandagavond wederom onderuit in de mini-Lichtstadderby, ditmaal op het terrein van Jong PSV. Een tegentreffer in blessuretijd betekende de 2-1. ,,We hebben het hier zelf laten liggen”, baalde FC Eindhoven-trainer Ernie Brandts na afloop.