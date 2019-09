FC Eindhoven valt stil na veelbelovende start en speelt gelijk tegen Roda JC

FC Eindhoven sloeg vrijdagavond binnen twee minuten toe, maar in het restant van het duel kwamen de blauwwitten tot slechts een handjevol doelpogingen. Roda JC drong in de tweede helft meer aan, scoorde en zodoende werden de punten terecht gedeeld: 1-1.

Twee wijzigingen in de basis bij FC Eindhoven ten opzichte van de derby tegen Helmond Sport (1-0 verlies). Kaj de Rooij is weer fit en begon meteen in de basis, wat ten koste ging van Valentino Vermeulen. Jay Idzes zakte een linie en startte als linksback. In de punt van de Eindhovense aanval ditmaal geen Rigino Cicilia maar Alvin Daniëls.

Droge knal

FC Eindhoven startte voortvarend tegen de ploeg van trainer Jean-Paul de Jong, tussen 2013 en 2015 hoofdtrainer van de blauwwitten. Collin Seedorf snelde in de tweede minuut over rechts naar voren, reikte tot aan de rand van de zestien en legde breed op Samy Bourard, die met een droge knal voor 1-0 zorgde. FC Eindhoven ging vervolgens op zoek naar de 2-0, had veelal een veldoverwicht, maar opereerde te slordig om tot kansen te komen. Na de 1-0 kwam de enige doelpoging voor rust van Karim Essikal, die zijn inzet ver naast zag vliegen.

Roda JC was in de eerste helft twee keer dreigend, maar maakte verder weinig indruk. Na de pauze oogden de bezoekers uit Kerkrade een stuk scherper en moest FC Eindhoven - dat in de rust Collin Seedorf wisselde voor Valentino Vermeulen - veel aan verdedigen denken. De 1-1 hing in de lucht en viel uiteindelijk in de 72ste minuut, met Ike Ugbo als doelpuntenmaker: 1-1.

FC Eindhoven probeerde na de gelijkmaker het tij te doen keren, al bleven grote mogelijkheden achterwege. Een vrije trap van Sleegers belandde in de muur en even later was invaller Moses Makasi bij een corner bijna trefzeker. Gescoord werd er echter niet, ook niet door Roda: 1-1.