FC Eindhoven verbreekt transferstilte met bevestigen huur Kabangu

Kabangu was afgelopen seizoen een van de uitblinkers aan de Aalsterweg. Hoewel FC Eindhoven sportief een moeizaam jaar kende, liet de linkspoot zich wel degelijk gelden. Meermaals blonk hij uit in thuisduels en met tien goals en veertien assists (in 38 competitieduels) was Kabangu een belangrijke basiskracht.