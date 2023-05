FC Eindhoven-verdediger heeft hoofdpijn, maar niet vanwege waanzinnige redding: ‘Heel, heel jammer’

Het was een redding om in te lijsten en niet eens van een doelman: FC Eindhoven-verdediger Collin Seedorf voorkwam met een zweefduik dat Almere City al vroeg in de tweede helft de leiding nam. Alleen had hij er achteraf weinig aan, FC Eindhoven verloor - met 3-1 - en is uitgeschakeld in de play-offs.

Ja, Seedorf heeft hoofdpijn, maar nee dat kwam niet door die waanzinnige redding. Vanuit zijn tijd in Schotland, bij Inverness CT, is hij best wat gewend, maar ook hij toverde een kleine glimlach op zijn gezicht toen hij de beelden van ESPN zag waarin hij een kiezelhard schot van Almere City onschadelijk maakte met zijn hoofd. ,,Je wil ten koste van alles winnen, dan is het vrouwen en kinderen eerst... Ik heb vooral hoofdpijn vanwege het verlies hier”, sipte Seedorf voor de camera's van ESPN.

FC Eindhoven vocht 120 minuten lang voor wat het waard was en leek het in 90 minuten al voor elkaar te hebben. In de 80ste minuut opende Almere City dan wel de score, vier minuten later hadden Seedorf en co die achterstand alweer weggepoetst. En toch ging het in de 94ste minuut mis, waardoor er een verlenging volgde. Een diepe zucht. ,,Ik denk dat we helaas net tekort kwamen op het einde. Je komt hier met een 1-0 voorsprong vanuit de heenwedstrijd. Dan weet je dat ze gaan stormen, dan moet je strijden. Knokken”, zei Seedorf.

Sterke bank

Dat deed FC Eindhoven ook, maar het was dus niet genoeg. En dat komt aan. ,,Dit komt twee keer zo hard aan, zeker na die overwinning van maandag. Toen wisten we al dat Almere City veel kwaliteiten heeft, in het veld én op de bank. Als je ziet wie er bij hen nog in komen... Daar moesten wij een antwoord op verzinnen, maar dat hadden we niet. Dit soort wedstrijden worden op details beslist, zij brachten nog frisse aanvallers erin. Het is heel, heel jammer.”

Dat is de spijker op zijn kop: Almere City heeft veel meer mogelijkheden en een aanzienlijk hoger budget dan FC Eindhoven, maar daar had Seedorf zo kort na de wedstrijd geen boodschap aan. Hij moet eerst deze kater verwerken. En dan? Zijn contract loopt aan het einde van dit seizoen af, het is nog ongewis hoe zijn toekomst eruit ziet.