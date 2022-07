FC Eindhoven-verdediger Maarten Peijnenburg staat in de belangstelling van Almere City

Joey Sleegers maar één goal verwijderd van vereeuwi­ging in FC Eindhoven-stadion: ‘Maken veel kans tegen ADO Den Haag’

FC Eindhoven loopt over van vertrouwen, met Joey Sleegers (27) voorop. Afgelopen play-offronde deed de buitenspeler wat hij al heel het seizoen doet: scoren, cruciaal zijn. ,,Zoals we er nu voor staan, denk ik dat we de eredivisie ook echt kunnen halen.”

17 mei