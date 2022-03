FC Eindhoven verdedigt een punt in topper en invalcoach Beekmans is daar ‘dik tevreden’ over: ‘Jong Ajax technisch zó goed’

Door loepzuive­re knal laat FC Eindhoven een zege op Jong Ajax glippen

FC Eindhoven verdedigde na rust lang met succes een nipte voorsprong, maar moest in de slotfase alsnog de punten delen met Jong Ajax. Een knal in de kruising van Sontje Hansen betekende in minuut 82 de 2-2 in de subtopkraker.

0:19