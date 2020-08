FC Eindhoven verliest tegen Roda JC ook tweede oefenduel

FC Eindhoven ging maandag op pad zonder Zé Pedro en Joey Sleegers. Zij bleven uit voorzorg met ‘lichte pijntjes’ achter in Eindhoven. Net als donderdag tegen De Graafschap (1-0 verlies) speelden de Eindhovenaren voor en na rust met een compleet ander elftal. Het team van voor de pauze was duidelijk het betere.

Uitstekende aanval

In een vermakelijke eerste helft kreeg FC Eindhoven de eerste kans via spits Jort van der Sande, wiens schot na een uitstekende aanval een metertje te hoog was. Roda kwam daarna een paar keer bijna op 1-0. FC Eindhoven-keeper Ruud Swinkels moest zich strekken bij een poeier van Jordy Croux en gelegenheidsback Lorenzo van Kleef gleed een inzet van diezelfde Croux uit de doelmond. Uit een vrije trap raakte Ronald Aalberg de Eindhovense deklat.

In de 26ste minuut was Kaj de Rooij aan de andere kant van het veld iets eerder bij de bal dan Roda-back Stefano Marzo. De Rooij wipte de bal op en werd gevloerd door zijn tegenstander: penalty. Van der Sande schoot vanaf de stip de 0-1 binnen. Roda kregen kansen op 1-1, Alef Joao was een keer dicht bij de 2-0, maar in de 41ste minuut was het dan toch raak via Croux (kopbal).

Jeugd en bankzitters

In de tweede helft elf andere spelers bij FC Eindhoven, vooral jeugdspelers en bankzitters. De uitploeg speelde als Roda de bal had erg verdedigend, met vleugelspelers die zich lieten zakken tot de laatste linie. Proefspeler Vinnie Vermeer trof al snel na rust uit een vrije trap de lat en FC Eindhoven had een paar kleine kansen. Echter, Roda had een overwicht en kwam in de 78ste minuut op 2-1. Invaller Mart Remans dolde een paar verdedigers en schoot laag binnen. Vlak voor het eindsignaal zette Benji Bouchouari ook nog de 3-1 op het scorebord.

Opstelling FC Eindhoven: Swinkels (46. Roulaux); Van Kleef (46. Van Den Eynden), Peijnenburg (46. Van Otterdijk), Amevor (46. Biemans), Bogaers (46. Vermeulen); Van Son (46. Boonstoppel), Pozo (46. Vermeer), Jap Tjong (46. Van Rosmalen); Joao (46. Huybers), Van der Sande (46. Botermans), De Rooij (46. De Meij).

Volledig scherm Jort van de Sande zette FC Eindhoven vanaf de stip nog op voorsprong. © BSR Agency