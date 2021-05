FC Eindhoven verliest van Roda JC, ondanks gelukkige voorsprong bij rust

Ondanks een zeer belabberde eerste helft zocht FC Eindhoven met een 0-1 voorsprong de kleedkamer op. In minuut 42, een paar minuten na de eerste doelpoging van de Eindhovenaren, was het Jort van der Sande die profiteerde van een klutssituatie voor het vijandige doel: 0-1.

Na rust liet de 1-1 niet lang op zich wachten, een intikker van Erik Falkenburg. FC Eindhoven, dat zonder verrassingen in de basis startte, kwam na rust wat meer aan aanvallen toe. Van der Sande schoot in kansrijke positie over, Joey Sleegers kopte net naast, maar in de slotfase was het Kees Luijckx die aan de andere kant uit een hoekschop voor de 2-1 zorgde.