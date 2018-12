FC Eindhoven verrast pechvogel Janssen met lichten optie in contract: ‘Dit geeft me rust in mijn hoofd’

,,Dit geeft me meer rust in mijn hoofd. De volle focus kan nu op mijn revalidatie en dat is natuurlijk mooi, al is dit nog steeds een donkere periode voor mij”, aldus de achterhoedespeler, die heel seizoen 2017-2018 miste vanwege kruisbandletsel en dit voetbaljaar definitief doorbrak bij FC Eindhoven. De Eindhovenaar speelde mee in veertien competitieduels, was de afgelopen weken de vaste linksback en scoorde tegen SC Cambuur zijn eerste goal in het betaald voetbal (1-3 winst).