FC Eindhoven verschaft spelers deze week duidelijkheid

Op enkele langgeblesseerden en de zieke Tarik Kada na, is volgens Nascimento nu met alle spelers individueel gesproken over hun toekomstperspectief bij FC Eindhoven. ,,We weten ongeveer met welke spelers we zeker graag doorgaan. En deze week gaan we vastleggen wie wel en wie niet (kunnen blijven), want je wil toch duidelijkheid scheppen", aldus de coach, die niet inging op namen. ,,De jongens die eventueel niet kunnen blijven moeten ook weten waar ze aan toe zijn."