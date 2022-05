FC Eindhoven verslaat De Graafschap en houdt eredivisiedroom in leven

FC Eindhoven mag blijven dromen van promotie, nadat het vrijdagavond in de return tegen De Graafschap met 3-1 won. Maandag werd het 1-1 in Doetinchem en dus overleven de blauwwitten voor het eerste sinds 2010 een ronde in de play-offs, waar het dinsdag ADO Den Haag of NAC treft.

FC Eindhoven struikelde de laatste vier keer in de play-offs over de eerste horde (2012, 2014, 2015, 2016). Ditmaal niet, al begon het redelijk nerveus en deelde De Graafschap iets meer kleine speldenprikjes uit. De Superboeren bleken eerder al taai: FCE wist in drie eerdere ontmoetingen dit seizoen niet te winnen.

Na een vrij open openingsfase was daar ineens de Eindhovense 1-0, in minuut tien. Vleugelverdediger Justin Ogenia, vervanger van de niet op tijd fitte Jasper Dahlhaus, sneed vanaf links naar binnen en krulde de bal met zijn goede rechter in de verre hoek, 1-0.

Ongedekt op randje zestien

De zenuwen vloeiden weg: een opmaat naar meer? Bij FC Eindhoven oogde het achterin echter niet zo stabiel als doorgaans het geval en in minuut zestien stond het alweer gelijk. Mees Kaandorp stond ongedekt op randje zestien en stuurde een lage voorzet beheerst naar de kruising, 1-1.

Waar beide ploegen het maandag redelijk gesloten hielden defensief, waren de kansen in de return in het eerste half uur bijna niet bij te houden. En waar FC Eindhoven zich de laatste weken juist wat minder effectief toonde, was het ditmaal zeer scherp in de afronding.

Door het hart van de defensie

Redelijk uit het niets nam FC Eindhoven in minuut 22 opnieuw de leiding. Een voorzet van Collin Seedorf belandde bij de vrijstaande Charles-Andreas Brym, die van dichtbij de 2-1 tegen het touw tikte. Twee minuten later was het nog eens raak voor de blauwwitten: Joey Sleegers versnelde vrij plotseling door het hart van de Doetinchemse defensie en stiftte de 3-1 binnen.

Vlak na de 3-1 kreeg De Graafschap weer een enorme mogelijkheid, maar werkte Matthias Verreth de bal net voor de eigen doellijn weg. Later, toen de storm ietsje was gaan liggen, liet De Graafschap-spits Sam Hendriks na een voorzet binnen te werken.

Knap tegengehouden

FC Eindhoven zakte na de pauze in, maar wel erg diep. Camiel Neghli kreeg na zeventig minuten een enorme kans, doelman Nigel Bertrams hield nog knapper tegen. Voordat Bertrams even later nog een inzet van Neghli pareerde, kon Sleegers bij een spaarzame tegenaanval voor de 4-1 zorgen. De Helmonder slaagde er niet in doelman Hidde Jurjus nog een tweede keer te kloppen en het bleef 3-1.

Zaterdagavond wordt bekend wie FC Eindhoven treft in de tweede ronde van de nacompetitie. ADO won dinsdag het heenduel met 1-2 van NAC. De return vangt op Haagse bodem aan om 16.30 uur.

