FC Eindhoven verslikt zich in eerste oefentegenstander: hoofdklasser Nuenen knokt zich naar remise

FC Eindhoven is de voorbereiding vrijdag begonnen met een 2-2 gelijkspel bij hoofdklasser Nuenen. De blauwwitters stonden halverwege met 0-2 voor door goals van Jason Bourdouxhe en Joey Sleegers, maar gaven het in het laatste kwart weg.

FC Eindhoven speelde in de tweede helft met een heel jeugdige ploeg, dat een overwicht had maar amper tot grote kansen kwam. Nuenen kwam nauwelijks de middenlijn over, tot aan minuut 72, toen aanvoerder Max Verkuyl uit een hoekschop de 1-2 tegen de touwen knikte.

Niet veel later, in minuut 79, viel de 2-2. Een harde voorzet werd niet goed weggewerkt door doelman Jort Borgmans - nieuwe keeper Nigel Bertrams was er nog niet bij - en door Niek van Oirschot in het lege doel getikt.

Oude bekende

De eerstedivisionist van kersverse trainer Rob Penders had in de eerste helft nog bar weinig problemen met het piepjonge Nuenen, waar voormalig FCE’er Maurice Verberne sinds een paar maanden de scepter zwaait. In minuut achttien opende gelegenheidsrechtsbuiten Jason Bourdouxhe - houdt conditie op peil bij FCE - de score na goed werk van Jort van der Sande, 0-1.

Rond het half uur was het Nuenen-verdediger Verkuyl die mis taste bij een lange haal en Joey Sleegers maakte het heel fraai af, met een subtiel boogballetje, 0-2. Van der Sande kreeg in het restant van de helft nog mogelijkheden en ook debutant Jordy Huybers was een paar keer dichtbij.

FC Eindhoven: Borgmans; D. Janssen (46. Vermeulen), Amevor (46. Van den Bos), Peijnenburg (46. J. Janssen), Bogaers (70. Bourdouxhe); Van Son (46. Smeins), Van Rosmalen (70. Huybers), Huybers (46. De Keersmaecker); Bourdouxhe (46. Azzagari), Van der Sande (46. De Meij), Sleegers (46. Hurkmans).