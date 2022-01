FC Eindhoven vindt na rust de aanknop van de doelpuntenmachine en rolt Jong FC Utrecht op

Voor FC Eindhoven, dat de play-offs ambieert, is het de eerste overwinning in anderhalve maand tijd. In de voorgaande zes duels werd maar één keer gewonnen en slechts driemaal gescoord.

Afstemming gebrekkig

Vrijdagavond was er in de rust nog genoeg te bespreken in het kleedlokaal van FC Eindhoven, dat hoorbaar ontevreden was met het eerste bedrijf. Aan de bal was het net als in de afgelopen wedstrijden niet goed, de onderlinge afstemming gebrekkig.

Na een van Eindhoven slordige openingsfase ging het spel behoorlijk op en neer, met Charles-Andreas Brym die namens de thuisploeg voor de meeste dreiging zorgde met acties en vooral afzwaaiers.

Jong FC Utrecht, met maar één speler ouder dan 20 jaar, toonde bravoure en dwong doelman Nigel Bertrams tot diverse reddingen. In minuut 31 hield de goalie ook Rasheen Fernandes, die er ineens door was op links en de grootste kans kreeg, knap van scoren af.

Twee maanden terug voor het laatst

Na de thee, in minuut 48, was het raak voor FC Eindhoven, dat ineens maar weinig moeite kende met de bezoekers. Jort van der Sande, die ruim twee maanden terug voor het laatste scoorde, knikte een voorzet van Valentino Vermeulen binnen, 1-0. Kort erna werd het bijna 2-0, maar doelman Kevin Gadella dook een schot van Brym uit de hoek.

Diezelfde Brym verdrievoudigde in korte tijd zijn doelpuntentotaal door in minuut 67 en 74 toe te slaan. De eerste was uit een voorzet van opnieuw Vermeulen. Brym nam de bal aan, draaide weg en schoot van dichtbij binnen. Zijn tweede was iets eenvoudiger: hij kon van dichtbij binnentikken, 3-0.

Rentree Ogenia

Na de rentree van Justin Ogenia, na een kleine twee jaar revalideren van een knieblessure, kwam het slotakkoord van de voet van Joey Sleegers, die gedurende de wedstrijd vrij onzichtbaar was. Ineens was de Helmonder weg, sneed zijn tegenstander goed af en maakte er 4-0 van.