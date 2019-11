FC Eindhoven voor de rest van het seizoen zonder Collin Seedorf

De 24-jarige verdediger moest in de thuiswedstrijd tegen Cambuur al na een half uur gewisseld worden, nadat hij fel was ingekomen bij een tegenstander en daarbij zichzelf ongelukkig blesseerde.

Voor de Amsterdammer is het de eerste langdurige blessure in zijn voetballoopbaan. De back kwam in de zomer van 2018 over vanuit het Schotse Inverness FC en speelde sindsdien vijftig officiële duels voor FC Eindhoven (vijf goals, vier assists).