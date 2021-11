FC Eindhoven Vrouwen haalt hard uit en boekt grootste seizoenzege

Pasta trainers­vrouw Emily geeft FC Eindhoven vleugels

Een traditie bij de zaalvoetballers van FC Eindhoven werd in stand gehouden. De selectie ging bij de eerste thuiswedstrijd van het seizoen op bezoek bij coach Jan Vogels waar zijn vrouw Emily verschillende pasta’s had bereid. De sportmaaltijd beviel de spelersgroep uitstekend. Het traditioneel lastige FC Marlène werd in een aantrekkelijk duel met een 3-0 nederlaag huiswaarts gestuurd.

17 september