FC Eindhoven waakt voor herhaling van 2017, toen Helmond Sport play-offs-feestje verpestte

De derby winnen is cruciaal voor FC Eindhoven. Maandag verliezen van Helmond Sport en deelname aan de play-offs kun zo goed als uit het zicht zijn. In 2017 frustreerden de Helmonders de Eindhovenaren in de strijd om nacompetitie. Doelman Guy Smit (23) zat toen op de bank en staat maandag op doel.

,,Ik herinner me dat nog wel. Een voorzet en... och man”, denkt de keeper eraan terug. Het was de laatste speeldag van seizoen 2016-2017. In de 85ste minuut schoot Gillian Justiana de 2-2 binnen namens Helmond Sport, dat zelf al zeker was van nacompetitie. ,,Je leeft heel het jaar toe naar de play-offs, daar doe je het voor. En in één keer is het gewoon klaar. Met tegenzin kun je je vakantie al gaan boeken. We hadden het toen, met die selectie vol ervaring, wel moeten halen.”

Klotepotjes

Een ‘dubbele wedstrijd’, zo noemt Smit de derby. Aan de ene kant het sentiment, de supporters. ,,Die van Helmond Sport kunnen het seizoen redden door te winnen van ons.” Aan de andere kant het sportieve. Met nog drie duels te gaan en drie punten achterstand op de play-offplekken móet FCE zegevieren. De concurrentie speelt niet tegen elkaar, dus puntenverlies kan zo goed als een eind maken aan alle aspiraties. ,,We kunnen het nog halen. Als je wint, leeft iedereen na twee klotepotjes (tegen Roda JC en SC Cambuur, red.) weer op.”

De laatste keer dat FC Eindhoven op De Braak won, was begin 2016 (1-2). Tibeau Swinnen, nu aanvoerder van Helmond Sport, speelde destijds bij de blauwwitten. Smit sprak in aanloop naar de kraker kort met de middenvelder. ,,Tibeau nam tegen NEC een penalty en schoot ‘m in de linker hoek. Ik zei dat als hij tegen FC Eindhoven opnieuw een strafschop krijgt, hij ‘m dan in diezelfde hoek moet schieten.” Grijnzend: ,,Hij zei: ik schiet ‘m dan keihard door het net heen.”

Voorkeur Idzes