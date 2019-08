FC Eindhoven walst opnieuw over FC Dordrecht heen en gaat gedeeld aan kop

FC Eindhoven kon voor het eerst dit seizoen beschikken over Sleegers, Bart Biemans en Zé Pedro. Vorige week tegen NEC (1-2 winst) was het drietal nog niet speelgerechtigd. Sleegers en Zé Pedro begonnen tegen FC Dordrecht meteen in de basis, wat ten koste ging van Valentino Vermeulen en Samy Bourard. Kaj de Rooij behield zijn plek op het middenveld.