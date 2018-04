FC Eindhoven weer met lege handen: 'Echte wil om te scoren ontbrak'

FC Eindhoven verschaft spelers deze week duidelijkheid

2 april Hoe ziet de selectie van FC Eindhoven er volgend seizoen uit? Dat is vanwege de vele aflopende contracten de grote vraag. Hoofdtrainer David Nascimento verwacht dat deze week definitief de knoop wordt doorgehakt over wie van de spelers (met een aflopende verbintenis) wel of niet kunnen blijven.