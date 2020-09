FC Eindhoven wijst ook derde bod NAC af: 'Wat nu wordt geboden, is niet serieus’

FC Eindhoven heeft ook een derde bod van NAC op Kaj de Rooij (19) afgewezen. Het verschil in vraag en aanbod is nog steeds gigantisch en momenteel niet overbrugbaar. ,,Er moet een keer een serieus bod komen, want wat er nu wordt geboden, is niet serieus”, aldus technisch manager Marc Scheepers.

NAC wilde voor donderdagnacht een reactie van FC Eindhoven op het bod en kreeg opnieuw nul op rekest. Ook de derde aanbieding is volgens de Eindhovenaren niet dermate dat het verschil wellicht te overbruggen is. Het bod was het volgens Scheepers niet veel hoger dan het tweede bod.

In een eerder stadium communiceerde FC Eindhoven een vraagprijs van zeven ton (en een doorverkooppercentage). Dat bedrag is niet heilig, maar wat tot dusver wordt geboden door NAC komt er nog niet een beetje bij in de buurt. ,,Het ligt zo ver uit elkaar dat het lastig wordt”, weet Scheepers. ,,Er moet een keer een serieus bod komen, want wat er nu wordt geboden, is niet serieus.”

Pressiespel

De laatste weken is een ‘pressiespel’ gaande vanuit NAC op FC Eindhoven en hoofdrolspeler De Rooij. Bij FC Eindhoven gunnen ze de Bestenaar een mooie transfer, maar ze laten hem logischerwijs niet voor een ‘appel en een ei’ gaan. Er is bovendien voor FC Eindhoven geen noodzaak om te verkopen en door de goede prestaties van De Rooij wordt het prijskaartje dat om zijn nek is gehangen met de week makkelijker te verantwoorden.

FC Eindhoven heeft daarbij ook geen haast: De Rooij ligt goed in de markt en de markt is nog open tot en met 6 oktober. Clubs die meer in de buurt komen van de vraagprijs hebben nog alle tijd zich te melden aan de Aalsterweg. Zaterdag tegen Telstar (2-3) zaten er scouts van Belgische en Duitse clubs op de tribune en zij zagen het kroonjuweel van FCE scoren en een assist geven.