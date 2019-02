FC Eindhoven wil technisch manager aanstellen; andere rol voor adviseur Tscheu La Ling

,,Het is altijd de bedoeling geweest dat de samenwerking met Tschen la Ling op deze manier niet een lange termijn oplossing zou zijn”, valt te lezen in een statement dat de raad van commissarissen en het bestuur van FC Eindhoven vrijdagmiddag naar buiten brachten. ,,Een technisch adviseur op afstand is natuurlijk niet de meest ideale oplossing. Uiteindelijk is het doel om in de toekomst weer een technisch manager aan te stellen. Wie die technisch manager gaat worden en wanneer is nog niet bekend. Wij zijn nu aan het zoeken naar de juiste man voor die belangrijke functie.”