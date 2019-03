FC Eindhoven wint dankzij mooie goals Bourard; debuut keeper Bergsen

FC Eindhoven kon weer beschikken over drie spelers die vorige week tegen Sparta Rotterdam (0-0) ontbraken. Van hen begon Siebe Van der Heyden (vorige week ziek) in de basis. Collin Seedorf (was tevens ziek) en Marcelo Lopes (hersteld van onderbeenblessure) startten op de reservebank. Wel miste FC Eindhoven voor het eerst dit seizoen doelman Ruud Swinkels (bovenbeenklachten), die werd vervangen door debutant Menno Bergsen.

Geweldige reflex

Die Bergsen voorkwam na een kwartier spelen met een geweldige reflex de 1-0, een half minuutje na een cruciale sliding van Augustine Loof. Jong FC Utrecht zorgde voor het eerste gevaar, maar FC Eindhoven had bijna continue een veldoverwicht. De gasten voetbalden echter ook niet groots en kwamen tot weinig kansen. Elisha Sam kreeg er wel drie, maar zijn vizier stond niet op scherp. Dat de 0-1 in de 22ste minuut een afstandsschot betrof, mocht geen verrassing heten. Samy Bourard haalde succesvol uit vanaf circa 25 meter.

Jong FC Utrecht maakte weinig indruk, maar was na een fout in de Eindhovense opbouw dicht bij een goal en in de slotfase van de eerste helft was het echt raak. Dragos Albu, ooit op proef bij FC Eindhoven Onder-19, tekende voor de 1-1 uit een lage voorzet. Lang mocht de thuisploeg niet genieten van de gelijkmaker, want FC Eindhoven kreeg in blessuretijd een penalty. Bij een voorzet van Rochdi Achenteh werd hands gemaakt en de scheidsrechter legde de bal op de stip. Branco van den Boomen faalde niet vanaf elf meter: 1-2.

Kunststukje