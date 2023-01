FC Eindhoven wint met het grootste gemak van Den Bosch en pakt plek drie

Al snel werd duidelijk waarom FC Den Bosch - dat al vijf nederlagen op rij slikte - in de onderste regionen bivakkeert: FC Eindhoven liep binnen het eerste kwart eenvoudig uit naar een 2-0 voorsprong. In minuut vijf zorgde Evan Rottier voor de eerste treffer, na een goed balletje breed van Charles-Andreas Brym.

Na 21 minuten joeg Jarno Janssen goed door, dwong balverlies af en was het Naoufal Bannis die uit de draai voor 2-0 zorgde. Bannis kreeg voor en na rust nog een grote kans op een tweede goal, maar vergat de trekker over te halen.

Zeldzaam moment van klasse

Een marge van één goal halverwege, het was niet te rijmen met de verhoudingen op het veld. Na de thee was het niet lang wachten op de 3-1. In minuut 55 knikte Brym een indraaiende voorzet van Brian De Keersmaecker in alle vrijheid tegen het touw. In de allerlaatste seconden viel de 4-1, een fraaie volley van invaller Lamine Diaby-Fadiga.