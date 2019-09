FC Eindhoven wint van Telstar; twee goals Bourard en Swinkels pakt penalty

In de zoektocht naar de ideale spits kreeg Rigino Cicilia tegen Telstar een nieuwe kans om trainer Ernie Brandts te overtuigen. Moses Makasi en Alvin Daniëls, die vorige week tegen De Graafschap (4-0 verlies) allebei een helft in de punt van de aanval speelden, begonnen op de bank.

Twijfelgevallen Karim Essikal en Samy Bourard, die afgelopen week met fysieke klachten kampten, begonnen in de basis. Laatstgenoemde zorgde zelfs voor de 1-0, na een half uur voetballen, op aangeven van Joey Sleegers. De goal blies de ingekakte wedstrijd nieuw leven in en gaf FC Eindhoven - dat afgelopen weken net als Telstar een sportief dipje doormaakte - het nodige vertrouwen.

Bij de gasten uit Velsen-Zuid kwam de goal hard aan. Voor de 1-0 kregen ze nog een grote kans via Glynor Plet. Na de 1-0 was er niets meer van Telstar over. FC Eindhoven scoorde in het kwartier voor rust ook de 2-0: een intikker van Joey Sleegers na een voorzet van Marcelo Lopes. Het had zelfs nog 3-0 of 4-0 kunnen worden, maar niet alle kansen werden benut.