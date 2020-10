FC Eindhoven wordt penalty onthouden en verliest bij Go Ahead

FC Eindhoven miste al wat spelers door blessures (Pozo, Vancamp, Ogenia, Zé Pedro, Sleegers, Faber, Janssen) en een schorsing (Bogaers), maar driekwartier voor de wedstrijd tegen Go Ahead bleken nog vijf spelers niet inzetbaar (Van Son, Bourdouxhe, De Keersmaecker, Peijnenburg, Borgmans). Drie van hen zouden in de basis starten (Van Son, Bourdouxhe, Peijnenburg).

De drie werden vervangen door Vinnie Vermeer, Flor Van Den Eynden en Dico Jap Tjong. FC Eindhoven was in het eerste kwart nog een paar keer dreigend, telkens via buitenspeler Jacky Donkor. Tweemaal testte hij de Go Ahead-keeper zelf. Eenmaal liet Donkor bijna Hugo Botermans scoren. Laatstgenoemde tikte van dichtbij over.

Penalty onthouden

Go Ahead kwam na 28 minuten op 1-0. Uit een vrije trap van de zijkant kopte Sam Beukema van dichtbij binnen. Eagles was daarna veelal de bovenliggende partij, ook na rust. FC Eindhoven kwam moeilijk van de eigen helft, maar had rond de tachtigste minuut wel recht op een penalty na een overtreding op Donkor. Scheidsrechter Kamphuis legde de bal echter buiten de zestien. Twee minuten later maakte Jacob Mulenga aan de andere kant 2-0. In de slotfase werd het nog 3-0 via Bas Kuipers.