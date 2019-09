FC Eindhoven zal favorietenrol waar moeten maken in Helmond

Brandts is zich er goed van bewust dat zijn elftal op papier de favoriet is. ,,Maar dit blijven uiteraard wedstrijden op zich. Afgelopen seizoen dachten we ons ook goed te hebben voorbereid, waarna we met 2-1 de boot in gingen”, aldus de Eindhovense oefenmeester, die verder verwacht dat Helmond Sport zal proberen om het spel van zijn ploeg direct te ontregelen. ,,We zullen ons dus onder die fysieke druk uit moeten spelen. Morgen gaan we tijdens de laatste training de puntjes op de i zetten”, verzekerde Brandts.

Het al langer geblesseerde viertal Cas Faber, Jarno Janssen, Jort van der Sande en Zé Pedro is er zondagmiddag sowieso niet bij. Laatstgenoemde is al wel weer individueel op het veld aan het trainen. ,,Het gaat de goede kant op met Zé Pedro. Ik verwacht dat hij over een paar weken weer helemaal fit is.” Dat geldt ook voor Moses Makasi. De kersverse aanwinst van West Ham United deed deze week mee aan de groepstraining, maar kampte met wat kleine pijntjes. ,,Dat is niet vreemd. Die jongen is de afgelopen tijd alleen met een personal trainer bezig geweest en heeft een trainingsachterstand. We gaan Moses rustig optrainen en klaarstomen voor het echte werk.”

Vraagteken