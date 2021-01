FC Eindhoven ziet rek in technisch manager Scheepers, die meer het voortouw moet gaan nemen

Voorbeschouwing FC Eindhoven in gesprek met talenten Bogaers en Van Rosmalen over toekomst

7 januari FC Eindhoven-talenten Pieter Bogaers (21) en Mitchel van Rosmalen (19) staan op de nominatie om beloond te worden voor hun ontwikkeling dit seizoen. ,,We gaan na Almere City (vrijdag) in gesprek met hen over de toekomstplannen”, aldus technisch manager Marc Scheepers.