FC Eindhoven ziet winterse rentree van Iker Pozo wel zitten en heeft contact met Manchester City

Het is allemaal nog heel pril, maar naar aanleiding van berichten in de Engelse media bevestigt de technische leiding van FC Eindhoven dat het de Spanjaard inderdaad graag op korte termijn ziet terugkeren aan de Aalsterweg.

De club was ‘heel tevreden’ over Pozo’s eerste jaar in Eindhoven en deed er afgelopen zomer alles aan hem te behouden. Pozo - destijds gelinkt aan Spaanse clubs - keerde echter terug naar Engeland en kwam daar in de voorbije maanden tot slechts drie optredens in de City Onder-23.