FC Eindhoven zonder aanvoerder Van den Boomen naar verste uitwedstrijd van het seizoen

Van den Boomen bleef vrijdag tegen Helmond Sport (2-1 winst) bij een sliding in het kunstgras hangen. De middenvelder moest uiteindelijk gewisseld worden en na afloop bleek het te gaan om een zware kneuzing. ,,Het is niets bijzonders, wel heel pijnlijk”, aldus trainer David Nascimento. ,,Branco kan wandelen, maar nog niet in looppas. Ik hoop dat hij er volgende week weer bij is. Hij is natuurlijk belangrijk voor ons.”

Van den Boomen is dé man waar het in balbezit om draait bij FC Eindhoven, dat zijn creativiteit en passes zal moeten missen in Friesland. Wie hem vervangt? Of Elton Kabangu (weer inzetbaar na twee duels schorsing), of Samy Bourard. Als voor Kabangu wordt gekozen, dan zakt Marcelo Lopes een linie en zal Kabangu ‘zijn’ plek op de linkerflank innemen.

