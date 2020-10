FC Eindhoven zonder De Rooij-vervanging naar NEC: ‘We missen een boel individuele kwaliteit’

Hoe gaat het FC Eindhoven af zonder sterspeler Kaj de Rooij? Dat is de grote vraag. Aan de Aalsterweg rekenen ze in de komende dagen op meerdere versterkingen, maar die zullen er zaterdagmiddag tegen NEC (aftrap 16.30 uur) nog niet zijn.

Op de vrijdagtraining geen Kaj de Rooij (19), wiens transfer naar NAC vandaag of morgen wordt afgerond. Het is een fikse aderlating voor FC Eindhoven, dat in de afgelopen duels aanvallend vaak afhankelijk was van het talent. Bijna al het gevaar kwam van zijn linkerflank, hij was bij zeven van de negen goals betrokken. ,,Ik had Kaj liever gehouden, natuurlijk”, zegt trainer Ernie Brandts. ,,Hij maakte voor ons het verschil en we missen nu een boel individuele kwaliteit.”

Vorig jaar vertrok Branco van den Boomen vlak voor het sluiten van de transfermarkt. De transfer van de sterspeler destijds had zijn weerslag op de rest van het teleurstellend verlopen seizoen. FC Eindhoven wil dat scenario voorkomen door voor de transferdeadline (6 oktober middernacht) meerdere spelers in te lijven, om de dunne selectie te versterken. ,,We hebben ons huiswerk gedaan. Nu kijken wie we zo snel mogelijk kunnen contracteren”, aldus Brandts.

Een logische vervanger voor De Rooij zou binnen de huidige selectie Joey Sleegers (26) zijn, eveneens een creatieve linksbuiten met rendement. Sleegers herstelt individueel van een blessure en wanneer hij weer inzetbaar is, is lastig te voorspellen. Brandts: ,,Als Joey geen last meer heeft, dan kunnen we weer opbouwen. Hij heeft al bijna een jaar niet gespeeld.” Dus wie wel tegen NEC? Alef Joao is een optie. ,,Ik weet wat hij kan op links.”

Financieel is de transfer van De Rooij zeer welkom voor FC Eindhoven, dat afgelopen tijd met een bijna lege portemonnee moest shoppen. Ook is het reclame voor de jeugdopleiding, net als de eerder deze zomer vertrokken Jay Idzes (Go Ahead Eagles). Het lijkt wachten op het volgende jeugdproduct. Tegen NEC zit middenvelder Alex Smeins (18) waarschijnlijk op de bank. Verdediger Quinten Huybers (18) ontbrak tegen Roda JC (3-3), maar is er in Nijmegen weer bij.

Tegen NEC kan FC Eindhoven beschikken over Bart Biemans, die meetrainde met een verband om zijn gekwetste hand. Mawouna Amevor, tegen Roda JC de aanvoerder, kampt met pijntjes en zijn inzetbaarheid is een klein vraagteken. ,,Het is niet anders”, aldus Brandts. ,,NEC komt moeilijk tot scoren, maar geeft ook weinig weg. We gaan er voor de winst.”