FC Eindhoven zonder Idzes en Daniëls tegen Jong Ajax: ‘Gravenberch een type Rijkaard’

FC Eindhoven mist tegen Jong Ajax vijf A-selectiespelers. Idzes heeft last van de kuit en Daniëls kampt met een enkelblessure. In de ziekenboeg treffen zij teamgenoten Jort van der Sande (voetblessure) en Jarno Janssen (knie). Zé Pedro traint weer volledig mee na wekenlange afwezigheid, maar is voor het duel op Amsterdamse bodem nog niet opgenomen in de wedstrijdselectie.

FC Eindhoven, met Cas Faber en jeugdspeler Youri Roseboom voor het eerst in de selectie, reist met een zege op zak naar De Toekomst. Na drie mindere resultaten werd vorige week met 4-1 van Telstar gewonnen. ,,Je ziet dat jongens als Samy Bourard, Karim Essikal en Kaj de Rooij nu opstaan”, blikt trainer Ernie Brandts terug. ,,Na het vertrek van Branco van den Boomen was het even zoeken, maar inmiddels hebben ze het wel opgevangen.”

Ihattaren

Vorig jaar boekte FC Eindhoven, na een dramatische seizoensstart, in Amsterdam de eerste zege (0-3). Brandts ziet dat Jong Ajax sindsdien sterker is geworden. ,,Ze spelen nu met een vast team. Of ik er toekomstig Oranje-internationals zie rondlopen? Die Ryan Gravenberch is een type Frank Rijkaard. Die loopt je met de bal aan de voet zo voorbij. Ze kunnen allemaal goed voetballen, maar het is net als met Mohamed Ihattaren bij PSV: er komt als jong talent een hoop op je af, hoe ga je ermee om? Ben je ertegen bestand en bereid alles te geven om te slagen?”