FC Eindhoven zonder Jap Tjong en Vermeer, maar met Jonkerman naar Utrecht: ‘Geen risico nemen’

,,We willen hem er graag bij”, stelt technisch manager Marc Scheepers. ,,Maar het moet contractueel en qua overschrijving helemaal dichtgetimmerd zijn. We willen niet het risico nemen achteraf een claim te krijgen.”

FC Eindhoven dus zonder Jap Tjong, die normaliter in de basis zou beginnen. Ook middenvelder Vinnie Vermeer (25), die net als Jap Tjong de gehele voorbereiding meedraaide, is nog niet van de partij. Ook voor hem waren ze donderdag druk in de weer. ,,Vermeer zal er volgende week wel bij zijn”, laat Scheepers desgevraagd weten. ,,Hij blijft op amateurbasis bij FC Eindhoven.”